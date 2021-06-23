"البيتكوين" تنخفض مجدداً... والبنك الدولي يرفض التعدين

انخفضت بتكوين، مجدداً، لكن هذه المرة، إلى ما دون 30 ألف دولار في سابقة منذ ما يقرب من 5 أشهر، متأثرة بحملة الصين في الآونة الأخيرة ضد العملات المشفرة.



وهبطت أكبر العملات المُشفّرة في العالم 6.4 % إلى 29،614 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 يناير/كانون الثاني. وكانت متراجعة 4.2 % بحلول الساعة 12:32 بتوقيت غرينتش.



ووصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 14 نيسان/أبريل، إلى 64،854 دولارا، وبعد الوصول إلى هذا الرقم القياسي، انخفضت قيمة العملة المُشفّرة بشكل كبير.



وصرّح خبير روسي في مجال العملات المشفرة بأن تطور سعر "البيتكوين" في سوق العملات قد يدفع الكثير من الأشخاص الى إيلاء اهتمام أكبر بعملات مُشفّرة أخرى.



وقال غليب كوستاريف، مدير أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في روسيا، بأن ديناميكية تطور وانخفاض سعر البيتكوين قد تدفع الكثيرين للاهتمام بعملات مشفرة أخرى.



وأعلن رئيس سلفادور، نايب بوكيلي، أن بلاده تريد أن تجعل عملة البيتكوين الرقمية وسيلة دفع شرعية في البلاد.



وقال بوكيلي في مقطع فيديو مصور لمؤتمر "بيتكوين 2021" الذي سيجري في مدينة ميامي: "الأسبوع القادم سأرسل إلى الكونغرس مشروع قانون الذي سيجعل البيتكوين وسيلة دفع شرعية".



وأعلن بوكيلي خلال المؤتمر الذي يُوصف بأنه أكبر حدث لعملة البيتكوين في التاريخ، عن شراكة السلفادور مع شركة المحفظة الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية البيتكوين.



ورفض البنك الدولي، أمس الأربعاء، طلبا مقدماً من السلفادور للمساعدة في تنفيذ اعتماد عملة "بيتكوين" كعملة قانونية.



وأوضح البنك أن سبب رفضه هو مخاوف بشأن الشفافية والتأثير البيئي لتعدين "بيتكوين".