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البيت الأبيض يكشف سبب سحبه قواته من أفغانستان والوجهة القادمة

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، يهدف لتخصيص وتركيز مزيد من الموارد لمواجهة التحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض في تصريح صحفي، أن "أحد الأسباب التي دفعت الرئيس وفريقه إلى اتخاذ خطوات حذرة في أفغانستان هو توفير الوقت والموارد لقيادتنا والجيش لمزيد الاهتمام والتركيز على ما نعتبره تحديات رئيسية للقرن الحادي والعشرين، والتي هي أساسا مرتبطة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة مؤخرا أنها ستبدأ سحب القوات من أفغانستان بحلول الأول من مايو وستنتهي من ذلك قبل 11 سبتمبر المقبل.

وقالت الإدارة الإمريكية إن الانسحاب سيتم بالتنسيق الكامل مع الحلفاء والشركاء.

 



المصدر: نوفوستي