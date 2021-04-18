ناسا تختار سبيس إكس لنقل البشر إلى القمر

فازت شركة سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بعقد مع وكالة ناسا بقيمة 2،89 مليار دولار، لتطوير مركبة فضائية لإرسال البشر إلى القمر من جديد لأول مرة منذ عام 1972.



وحصلت سبيس إكس على العقد بعد منافسة قوية مع عرضين، الأول من شركة "بلو أوريجين" المملوكة لمؤسس أمازون جيف بيزوس، والثاني من شركة "داينتكس" في ألاباما.



ومن المقرر أن تعتمد سبيس إكس على مركبة "ستار شيب" التي يجري اختبارها حالياً في تكساس، للقيام بهذه المهمة، التي ستكون الأولى في القرن الـ 21.



وقالت معلومات إن المركبة ستنقل امرأة في أول رحلة لها إلى سطح القمر، في إطار برنامج "أرتميس" التابع لوكالة الفضاء، في خطوة للمساواة بين الرجل والمرأة واستكشاف الفضاء على المدى الطويل.