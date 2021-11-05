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البرهان يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك

أعلن التلفزيون السوداني، اليوم الخميس، أن القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرر إطلاق سراح 4 وزراء في الحكومة السابقة هم: هشام حسب الرسول وعلي جدو وحمزة بلول ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.

إجراءات البرهان تأتي  عقب إعلان مستشاره الإعلامي، العميد الطاهر أبو هاجة، اليوم الخميس عن  اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة. 

وفي سياق متصل أكد مصدر عسكري رفيع لوكالة الأناضول التركية، الخميس، أن البرهان، قد اعتمد ترشيحات مجلس السيادة السوداني الجديد، مؤلف من 14 عضواً، متوقعاً الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن مجلس السيادة الجديد "يتكون من 5 أشخاص من المكون العسكري و8 ممثلين لأقاليم السودان فضلاً عن شخصية نسائية".

وفي ما يتعلق برئاسة الحكومة كشف المصدر، أن هنالك 3 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حالة عدم موافقة عبد الله حمدوك على تولي رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، مشيراً إلى وجود مدى زمنية للوساطات المحلية والإقليمية مع حمدوك. 

وأشار إلى أن" أبرز المرشحين السفير لمنصب رئيس الوزراء عمر دهب، ومضوي إبراهيم، وهنود ابيا مدير جامعة أفريقيا العالمية".

وعلى مستوى المساعي الدولية للتهدئة  تلقى البرهان اليوم اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول فيه الجانبان تطورات الأوضاع في السودان. وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على مسار "الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وكانت كل من الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا قد قدمت إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار يتعلق بالسودان يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني.