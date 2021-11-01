الاحتلال التركي يدخل تعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال التركي رتلاً جديداً مؤلفاً من عربات عسكرية وشاحنات نقل ثقيلة تحمل كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد اللوجستي إلى عدة مناطق تحتلها لتعزيز قواعدها ودعم التنظيمات الإرهابية التابعة لها في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وذكرت مصادر محلية من المنطقة أن رتلاً عسكرياً يضم عشرات الشاحنات والعربات القتالية وناقلات الجند قادماً من الأراضي التركية دخل في ساعات متأخرة من ليل أمس إلى مدينة رأس العين المحتلة ومحيطها بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة.



وبينت المصادر أن الرتل ضم أسلحة نوعية من بينها مدفعية ثقيلة ومضادات دروع وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة إضافة إلى ناقلات الجند المتطورة التي تدخل في تسليح حلف الناتو تم توزيعها وتفريغها في عدة مناطق في مدينة رأس العين وريفها الشمالي حيث تنتشر قواعد الاحتلال التركي ومواقع التنظيمات الإرهابية التي تتبع له.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال التركي قامت على مدى الأيام الماضية بتجميع أعداد كبيرة من مرتزقتها الإرهابيين في محيط مدينة رأس العين وإلى تخوم بلدتي تل تمر وأبو راسين وسط أنباء عن عزم النظام التركي بشن عدوان على عدد من المناطق الآمنة المجاورة بحسب تقارير إعلامية متطابقة.



وأدخلت قوات الاحتلال التركي في السادس والعشرين من الشهر الماضي تعزيزات عسكرية شملت آليات ومدرعات وناقلات جند وأسلحة نوعية وإمدادات لوجستية وصلت للإرهابيين في منطقة رأس العين المحتلة.