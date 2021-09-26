الاحتلال الأمريكي يقتل 3 أشخاص خلال إنزال جوي في قرية الشحيل بريف دير الزور
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الاحتلال الأمريكي يقتل 3 أشخاص خلال إنزال جوي في قرية الشحيل بريف دير الزور

قتلت قوات الاحتلال الأمريكي 3 أشخاص خلال إنزال جوي نفذته فجر اليوم في قرية الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية  أن “إنزالاً جوياً بطائرات مروحية نفذته مجموعة من الكوماندوس التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في قرية الشحيل على ضفة نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي بالتوازي مع إطلاق نار كثيف على المنازل والأراضي الزراعية أدى إلى مقتل 3 أشخاص”.

وأقدمت مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) مدعومة بقوة عسكرية من الاحتلال الأمريكي الخميس الفائت على اختطاف عدد من المدنيين بعد محاصرة أبنية سكنية في قريتي بسيتين و الجاسمي بريف دير الزور الشمالي واقتادتهم إلى جهات مجهولة.