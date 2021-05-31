الاتصالات تحدد موعد بدء خدمات المشغل الثالث وفا تليكوم

قال معاون المدير العام للهيئة الناظمة للشؤون الفنية بالاتصالات، “عاطف الديري”، إن المشغل الثالث “وفا تليكوم”، حصيلة عمل طويل استمر لسنوات وأشهر (10 سنوات للتحديد)، مضيفاً أن إطلاق المشغل تجارياً وتقديم خدماته يتطلب 6 أشهر على الأقل من تاريخ منح الترخيص، (6 شهور وبيصير المواطن يتدلل على عروض 3 شركات خليوي).



“الديري” أضاف في تصريحات نقلتها إذاعة شام إف إم المحلية، فيما يخص الرسوم الجمركية للموبايلات، بأنها تحتسب على أساس العلامة التجارية للجهاز والمواصفات الفنية، دون تحديد الآلية التفصيلية للموضوع، وقال إن «الأجهزة التي ترد من خارج القطر تحتاج إلى تعريف على الشبكة ولابد أن يدفع الوافد أجر التصريح بما يعادل الرسوم الجمركية».



المغترب العائد إلى بلاده يستطيع أن يصرح عبر استمارة معلومات لدى النوافذ على المعابر الحدودية، وبذلك يضمن أن الجهاز يعمل دون الحاجة لدفع أجور للتصريح لمرة واحدة، بحسب “الديري”، مضيفاً أن «كل الأجهزة التي عملت على الشبكة قبل 18/3 لم تستهدف بالجمركة بعد ولا يمكن التصريح عنها حالياً بانتظار تعليمات قد تصدر لاحقاً».



وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت عن “مكرمة”، بالسماح للمغتربين العائدين لتمضية الاجازة في بلادهم، تعريف موبايلاتهم على الشبكة السورية لشهر كامل ولمرة واحدة فقط.