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الاتحاد الوطني لطلبة سورية يفتتح مركز التمكين والريادة الطلابي

افتتح الاتحاد الوطني لطلبة سورية يوم أمس، بالتعاون مع جامعة دمشق وجمعية ريادة الأعمال مركز التمكين والريادة الطلابي بالمدينة الجامعية وحدة الدراسات العليا، بهدف ردم الفجوة ما بين المقررات الجامعية والمهارات العلمية الشخصية والمعرفية والمهنية اللازمة للطلاب ومساعدتهم لدخول معترك الحياة التنافسي مزودين بأحدث ما توصلت إليه المراكز العالمية المماثلة.

حيث أكد عضو المكتب التنفيذي باتحاد الطلبة عماد العمر خلال الافتتاح، أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي لها علاقة بتطوير المهارات الطلابية بكافة المجالات، وقد بدأت اليوم دورة تدريبية خاصة بالمشروعات الصغيرة لتقديم معلومات حول ما يتعلق بها من تمويل وتشجيع الاستمرار والمخاطر التي تواجه أصحاب هذه المشاريع الصغيرة بحيث يكون لديهم برنامج متكامل لكي ينجح عملهم.

وبين العمر أن المركز سيتبنى دعم مشاريع الطلبة الصغيرة والمتناهية الصغر ليصلوا بها إلى الصيغة النهائية لكي تتحول إلى مشاريع حقيقية، لافتا إلى أن كافة الدورات ستكون مجانية بالكامل.

من جانبه بين رئيس مجلس إدارة رواد الأعمال الشباب لؤي المنجد بأن المناهج التي تقدم للطلاب مستوردة وحديثة ولكن تم تطويرها وتعديلها بما يناسبنا في سورية، وهناك جهود لإدخال مفهوم الريادة بطريقة علمية وأكاديمية للقيام بمشاريع صغيرة خاصة بالطلبة الرواد.

 

 


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