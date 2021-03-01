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الإمارات تكشف عن قانون جديد يسمح بمنح الجنسية لـ 8 فئات

أقرّت الإمارات تعديلات وضوابط جديدة، تجيز من خلالها منح جنسيتها للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين، من العلماء، والأطباء، والمهندسين، والفنانين، والمثقفين، وعائلاتهم، وفق ما نشرت صحيفة البيان.

واشترطت التعديلات الجديدة على المستثمرين امتلاك عقار في دولة الإمارات، أما الطبيب، فيجب أن يكون اختصاصه في مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، ولا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات، إلى جانب عضويته في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.

في فئة العلماء، اشترطت أن يكون الباحث ناشطاً في مجاله من خلال جامعة أو مركز بحثي، ولا تقل خبرته عن الـ 10 سنوات، إضافة إلى فوزه بجائزة علمية مرموقة، أو تمويل سابق لبحثه.

وفي فئة أصحاب المواهب، يشترط على المخترعين الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد.

 ويشترط في فئة المثقفين والفنانين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.