الأراضي المروية انتاجها جيد جدا ... القمح تأثر بالتغيرات المناخية

أوضح وزير الزراعة محمد حسان قطنا أنه قد تمت زراعة مليون و500 ألف هكتار من القمح ومليون و600 ألف هكتار من الشعير ولكنها تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 7 درجات وانخفاض المياهوالأراضي المروية انتاجها جيد جدا



كما هناك لجان في المحافظات لرصد العينة العشوائية وذللك لتحديد الإنتاج والإنتاج مقبول ولكنه لا يكفي كامل الاحتياج ولا توجد أرقام محددة حاليا ولدينا كميات احتياطية مستوردة وهي تكفي مع الإنتاج الحالي لتغطية الاحتياج السنويولم يتم تحديد سعر لاستلام لشعير من الفلاحين والنية استلام 300 ألف طن كحد أدنى وسعرنا القمح حاليا بـ 900 ليرة سورية



وسيتم تسلم كل الكميات التي تصلنا اعتبارا من 20 الشهر الجاري مع توفير كل ما يلزم ووضعنا مواصفات ميسرة للاستلام ولا يوجد سقف لكميات الاستلامكما تم تنفيذ الخطة الزراعية بنسبة 102%



وأغلبية الأراضي في محافظتي الرقة ودير الزور مروية ولا أثر ضار لانخفاض منسوب نهر الفرات على الإنتاج



كم انخفضت مياه نهر الفرات لـ 100 متر مكعب في الثانية واحتياجنا هو 250 مترا مكعبا في الثانية وحصتنا المقررة في الأساس هي 550 مترا مكعبا في الثانية وهناك انحسار بمياه النهر وفور قطع الجانب التركي للمياه قمنا بإجراءات فورية من خلال فتح أقنية عبر سرير النهر ومد بعض الأنانيب لأماكن تواجد المياه وجرها عبر مضخات



وكان من المقدر أن تنتج المساحات المزروعة بعلا مليون و200 ألف طن وتقديراتنا حاليا أنها قد تصل إلى 300 ألف طن



وعلى كامل المساحات الموجودة ضمن سيطرة الجيش هناك خطة واضحة لنقل القمح عبرها ودفع أجور الآليات وهي منظمة مع وزارة الدفاع والجهات المعنية





شام اف ام