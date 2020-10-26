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افتتاح أول مخبر تدريبي للمعالجات المجهرية في سوريا

افتتح في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق أمس أول مخبر تدريبي على مستوى سوريا للمعالجات المجهرية ما قبل السريرية بكلفة تقديرية بلغت 160 مليون ليرة سورية.

ويضم المخبر ثماني محطات يحتوي كل منها جهاز مجهر متطوراً وجهاز حشو حرارياً وجهاز تحضير آلياً للأقنية وآلات مخصصة للتحضير التجميلي وأجهزة خاصة للمعالجات باستخدام الأمواج فوق الصوتية.


وسيقدم الخدمة التدريبية والتعليمية لطلاب الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" في اختصاصات مداواة الأسنان اللبية والترميمية وتجميل الأسنان والفكين وجراحة الوجه والفكين وأمراض النسج حول السنية وطب أسنان الأطفال وطب الفم والتعويضات السنية الثابتة.