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اعتداء "وحشي" من معلمة لبنانية على طفل سوري

اعتداء "وحشي" من معلمة لبنانية على طفل سوري

شارك رواد وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف المنصات في لبنان مشاهد فيديو مؤلمة توثق حالة اعتداء "وحشي" استهدفت طفلاً سورياً صغيراً.

وتداول ناشطون بشكل واسع مشاهد تظهر قيام فتاة لبنانية، قيل إنها معلمة، بضرب طفل سوري بشكل مبرح ومؤلم، في مشاهد لاقت استياء واسعاً.

وتظهر في الفيديو شابة تلاحق طفلاً قيل إنه سوري، وتقوم بركله عدة مرات ثم تطيحه أرضاً، ليتدخل على الفور مواطنون لبنانيون كانوا في المكان ويمنعوها من متابعه اعتدائها.

وبيّن متابعون في وسائل التواصل الاجتماعي أن السيدة اعتدت على الطفل بحجة قيامه بشتم ابنها، رغم نفي الطفل السوري ادعاءات الشابة.