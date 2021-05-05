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استمرار مكافحة حشرة الجراد

لا تزال أعمال رصد ومكافحة حشرة الجراد الصحراوي مستمرة في جميع حقول ريف دمشق لضمان سلامة المحاصيل الزراعية وفق مدير زراعة الريف المهندس عرفان زيادة الذي أكد عدم تسجيل أي أضرار جراء انتشار الجراد حتى الآن.

ولفت زياد إلى أن المساحة التي تمت مكافحة الجراد الصحراوي فيها ليوم الاثنين في منطقة داريا وكفرسوسة اللوان والقدم وبيادر نادر بلغت 1150 دونما مبينا أنه تمت مكافحة 600 دونم من المساحات بمبيد “دينامثرين” و225 دونما بمبيد “اي سي” بآليات دائرة الوقاية و325 دونما بمبيد “اي سي” بآليات مكافحة من قبل فلاحي المنطقة.


وأشار زيادة إلى أن إجمالي المساحة المكافحة بمحافظة دمشق وريفها حتى تاريخه بلغت 7275 دونما مؤكدا أن فرق التحري تتابع عملها على مدار الساعة للتدخل عند مشاهدة أي مجموعات جديدة.

 


 
سانا