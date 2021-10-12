استكمال تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا

تم اليوم استكمال عمليات تسوية أوضاع ما تبقى من المسلحين والمطلوبين في بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.



الجهات المختصة بحضور بعض الأهالي واصلت في مركز مجلس بلدة صيدا تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين من أبناء بلدة صيدا ومحيطها وفق بنود التسوية التي طرحتها الدولة إيذاناً بإعادة الأمن والأمان بشكل كامل لربوع المحافظة.



وعبر الأهالي عن ارتياحهم لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة مؤكدين أن الأمن والاستقرار مطلب عام للأهالي بالتوازي مع عودة الخدمات.



وشهدت محافظة درعا خلال الأسابيع الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة في مدن وبلدات متعددة إضافة إلى انتشار لوحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي وعودة نواحي ومراكز ومخافر شرطة لممارسة عملها الاعتيادي.