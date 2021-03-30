استطلاع رأي روسي يكشف عن أفضل سن لإنجاب الطفل الأول

اعتبر الروس أن أفضل سن لولادة طفلهم الأول هو 25 عاما للنساء و 28 عاما للرجال، وفقا لاستطلاع نشر على موقع "سوبر جوب".



ووفقا للاستبيان، فإن 44% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنه من الأفضل للمرأة أن تنجب طفلها الأول في سن 19-24. ويعتقد 48% من المستجيبين أنه يجب يكون عمر الأب لأول مرة بين 25 و 29 عاما.



أجري الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 23 فبراير/شباط وحضره 3000 شخص من جميع أنحاء البلاد.



مقارنة بعام 2010، من المرجح أن يجادل الروس بأن حل مشكلة الطفل الأول يجب أن يعتمد على القدرات المالية، وليس على العمر فقط، كما تشير الدراسة.في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قال 81% من الروس، الذين شملهم الاستطلاع إن بإمكانهم وصف أنفسهم بأنهم يشعرون بالسعادة.



ولم يتغير هذا الرقم خلال الأشهر التي عاشوها في الجائحة.



وجاءت الإجابات "سعيد بالتأكيد" و "سعيد للغاية" بنسبة 31% و 50% على التوالي. في حين أن 16% من المستجيبين لم يتمكنوا من وصف أنفسهم بالسعداء، و3% وجدوا صعوبة في الإجابة.