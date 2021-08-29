استشهاد شرطي وإصابة اثنين بجروح بقذيفة أطلقها الإرهابيون المتحصنون في درعا البلد

استشهد عنصر وأصيب آخران من قوات الأمن الداخلي بقذيفة صاروخية أطلقتها مجموعات إرهابية متحصنة في منطقة درعا البلد.



وذكر قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل أن إرهابيين متحصنين في منطقة درعا البلد استهدفوا بقذيفة صاروخية كراج الانطلاق الشرقي عند مدخل المدينة ما أدى إلى استشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين بجروح من الشرطة”.



واستشهد أمس طفلان وأصيب أشقاؤهما الثلاثة ووالدتهم بجروح جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم أطلقها ارهابيون على بلدة قرفا والمدينة الصناعية في درعا.



ولا تزال فلول المجموعات الإرهابية في بعض مناطق درعا تعمل على عرقلة جميع جهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.