استرالي يحتفظ بجثة لص حاول سرقته منذ 15 عاما

احتفظ أسترالي يعاني من مرض “اضطراب التخزين”، لخمسة عشر عاماً، بجثة سارق كان قتله لدى محاولته السطو على منزله.



وكشف تحقيق الطب الشرعي، بحسب موقع “abc” الأسترالي، أن “شخصاً يدعى بروس روبرتس مقيم في سيدني، قتل شاين سنيلمان، عندما كان الأخير يحاول السطو على منزله سنة 2002، واحتفظ بجثته في المنزل”.



وتوفي روبرتس سنة 2017 لأسباب طبيعية. لكن لم يُعثر على رفات سنيلمان سوى بعد عام من ذلك، وسط أكوام المخلفات على يد عناصر صيانة كانوا ينظفون المنزل.



وكانت الجثة محاطة بأكثر من سبعين عبوة معطّر للجو استخدمها روبرتس لإخفاء رائحة العفن المتأتية من تحلل الجثة.



يذكر أن روبرتس كان يعاني “اضطراب التخزين”، وهو صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة إلى الاحتفاظ بها، ولم يكن يخرج سوى في مناسبات نادرة من منزله، حيث عُثر على حوالي 10 أسلحة نارية.