احذروا من وضع البيض في باب الثلاجة

الكثير من ربات المنزل يضعن البيض، في باب الثلاجة وذلك للحفاظ على سلامته من التلف، ويعتقدن أن وضعه في درجة حرارة الغرفة أو في المطبخ قد يسبب تلفه.



ولكن وفقًا لأحدث الدراسات التي نشرها موقع ” justhealthylifestyle”، فأن وضع البيض في الثلاجة يزيد من خطورته، لأنه يجعله مجال خصب لنمو بكتريا تسمى ” السالمونيلا”، وهي في غاية في الخطورة ولا تنشأ إلا في البيئة الباردة.



وحسبما جاء في التقرير فإن الأفضل وضع البيض في درجة حرارة الغرفة العادية، بدلًا من الثلاجة، بالإضافة إلي عدم تخزينه لفترات طويلة.