اتفاق مبدئي لفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي

كشفت مصادر خاصة أن اتفاقاً مبدئياً تم التوصل إليه بمساعي روسية، ويقضي بفك الحصار الذي تفرضه ميليشيات قسد حول مدينتي القامشلي والحسكة، أقصى شمال شرقي سوريا.



وأكدت المصادر، أن اجتماعات مكثفة عقدت في مدينة القامشلي خلال الساعات الماضية بين الجانب الروسي وقياديين في ميليشيات "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وتم خلالها التوصل إلى اتفاق مبدئي لفك الحصار عن الأحياء المحاصرة في المدينتين.



وتوقعت المصادر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال ٤٨ ساعة القادمة، بحسب ما نشرت الوكالة عبر موقعها الالكتروني.



ومنذ نحو 20 يوماً، يحاصر مسلحو قسد، أحياء وسط مدينة الحسكة وحيي طي ومقاسم حلكو وعدد من القرى في مدينة وريف القامشلي، ويمنعون دخول المواد الغذائية والدوائية والطحين والمحروقات وصهاريج المياه إليها.





"سبوتنيك"