اتفاق "أمريكي قطري" لإيواء آلاف الأفغان

قالت شبكة "سي إن إن" إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقترب من إتمام اتفاق مع قطر لإيواء الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع واشنطن وعائلاتهم.



وقال المصدر، الذي وصفته الشبكة الأمريكية بالمطلع على المباحثات، إن العدد الذي يشمله الاتفاق قد يصل إلى 8000 أفغاني.



ونقلت "سي إن إن" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "نقيّم جميع الخيارات المتاحة، وليس لدينا إعلانات لنقدمها بشأن إعادة التوطين في دولة ثالثة للأفغان المقدمين على تأشيرة الهجرة الخاصة".ومن المتوقع وصول مجموعة مبدئية من نحو 1000 إلى 2000 أفغاني إلى الدوحة "قريبا"، فيما لو تم الاتفاق.