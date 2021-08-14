الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي ويختطف مدنياً
من شرق الفرات إلى غربه... مغامرة العبور تحت نيران «قسد»
التحالف الدولي يُرسِل تعزيزات ضخمة لبناء قاعدة عسكرية في “الحسكة”
“معهد دراسات الحرب” يرجح زيادة الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا
مصادر تكشف عن مقترح روسي يجنب الجنوب السوري صداما ناريا
الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي

اتفاق "أمريكي قطري" لإيواء آلاف الأفغان

قالت شبكة "سي إن إن" إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقترب من إتمام اتفاق مع قطر لإيواء الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع واشنطن وعائلاتهم.

وقال المصدر، الذي وصفته الشبكة الأمريكية بالمطلع على المباحثات، إن العدد الذي يشمله الاتفاق قد يصل إلى 8000 أفغاني.

ونقلت "سي إن إن" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "نقيّم جميع الخيارات المتاحة، وليس لدينا إعلانات لنقدمها بشأن إعادة التوطين في دولة ثالثة للأفغان المقدمين على تأشيرة الهجرة الخاصة".ومن المتوقع وصول مجموعة مبدئية من نحو 1000 إلى 2000 أفغاني إلى الدوحة "قريبا"، فيما لو تم الاتفاق.