ابن فرحان يزورُ سعيّد... ويُبلِغُهُ دعم السعودية لقراراته

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في قصر قرطاج، في تونس.



ووفق بيان تونسي رسمي، أعرب الوزير السعودي عن احترام المملكة لـ«القرارات التي اتّخذها رئيس الجمهورية»، وقال إنها تُعدُّ كل ما يتعلّقُ بالشأن الداخلي التونسي «أمراً سيادياً».



وعبّر ابن فرحان عن دعم السعودية لتونس «في كلّ ما يدعمُ أمنها واستقرارها وفي مواجهة التحدّيات التي تعترضها»، داعياً المجتمع الدولي إلى «مُعاضدةِ جهود بلادنا (تونس) في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة».