درعا: نحو إعادة التفاوض على «التسوية»
بعد شهر على قطع مياه الشرب.. إعادة افتتاح محطة علوك في الحسكة
دمشق توافق على إعادة تطبيق اتفاق التسوية السابق في "درعا البلد"
الخروقات والاستفزازات تتزايد.. هل سيتواجه الروس والأتراك في إدلب؟
المقداد لوفد إيراني: العلاقات السورية الإيرانية أصبحت نموذجاً يحتذى في كل المجالات
الجيش يستهدف مجموعات مسلّحة في "درعا البلد"
يوم طويل من الاجتماعات في درعا: الدولة تُصر على دخول كامل للجيش
الصراع على الهوية بين الدين والقومية
مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
توتّر متجدّد بين «قسد» ودمشق: أنقرة تمهّد لعمل عسكري شمالاً
وحدات الجيش تواصل انتشارها في درعا تنفيذا لـ"اتفاق المصالحة"
المقداد : الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا في مختلف المجالات
أزمة المياه في الحسكة تنذر بالأمراض والأوبئة
الأسد لمبعوث بوتين: سوريا تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين
المقداد:على بعض الدول الكف عن تسييس قضية عودة اللاجئين السوريين

ابن فرحان يزورُ سعيّد... ويُبلِغُهُ دعم السعودية لقراراته

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في قصر قرطاج، في تونس.

ووفق بيان تونسي رسمي، أعرب الوزير السعودي عن احترام المملكة لـ«القرارات التي اتّخذها رئيس الجمهورية»، وقال إنها تُعدُّ كل ما يتعلّقُ بالشأن الداخلي التونسي «أمراً سيادياً».

وعبّر ابن فرحان عن دعم السعودية لتونس «في كلّ ما يدعمُ أمنها واستقرارها وفي مواجهة التحدّيات التي تعترضها»، داعياً المجتمع الدولي إلى «مُعاضدةِ جهود بلادنا (تونس) في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة».