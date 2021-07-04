إيران: محطة بوشهر النووية تعود إلى العمل بعد إصلاح الخلل الفني

استأنفت محطة بوشهر النووية الإيرانية، عملها بعد إصلاح الخلل الفني الذي تعرضت له في 20 حزيران/يونيو الماضي.



ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران مصطفى رجبي مشهدي قوله "إن محطة بوشهر التي تقع جنوب إيران عاودت النشاط"، مضيفاً أن "إنتاج المحطة من الكهرباء توقف لعدة أيام نتيجة وقوع خلل فني فيها، وعادت المحطة إلى العمل والإنتاج بعد إصلاح الخلل".



وأشار إلى أنه "مع عودة المحطة إلى الإنتاج فإنها ستقوم بتزويد البلاد بألف ميغاوات من الكهرباء".



وكان وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان أكد أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، أن المرحلتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية سيبداً تشغيلهما في العام 2028.



وأوضح أردكانيان خلال كلمة له في مجلس الشورى الإسلامي،أنه "ستكون حصة الطاقة النووية في سلة الطاقة بالبلاد حتى العام 2028، وفق قرار المجلس الأعلى للطاقة، 8400 ميغاواط، منها 1050 ميغاواط قيد التشغيل حالياً".



واعتبر أن "هذه المحطات تعتبر ذات قيمة لأنها تتمتع بضغط ودرجة حرارة أقل بكثير من دخول البخار إلى التوربينات مقارنة بالمحطات البخارية، حيث يصل عمرها إلى 60 عاماً ولا تسبب تلوثاً بيئياً، وتعتبر طاقة نظيفة وتكاليف وقود منخفضة"، مشدداً على أن "هذا هو سبب اهتمام البلاد بالطاقة النووية".



وكانت محطة بوشهر النووية قد توقفت عن العمل في 20 يونيو/حزيران الماضي، بسبب غطل فني طارىء.



وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن "محطة بوشهر النووية لم تواجه أي هجوم، وأوقفت بسبب خلل فني يتم العمل على إصلاحه".