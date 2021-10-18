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إيران: المفاوضات مع السعودية كانت ودية وجادة والاتصالات مستمرة بين البلدين

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن "المفاوضات مع السعودية كانت ودية وجادة، وعلى أساس الاحترام المتبادل"، مؤكدة أن "الاتصالات مستمرة بين البلدين".

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي.

وقال خطيب زادة: "لم نصل بعد إلى نتيجة واضحة في محادثاتنا مع الرياض، وفور الوصول إلى هذه النقطة سوف نعلن عن ذلك، وهذا يشمل موضوع استئناف التجارة بين البلدين".

وأضاف: "لا نؤيد الأنباء حول زيارة وفد سعودي إلى إيران..يدنا ممدودة للصداقة نحو دول الجوار ولا سيما السعودية، ولكن هذا لا يعني أن نغض النظر عن دور الرياض في الحرب على اليمن ومحاولاتها لعرقلة الاتفاق النووي".

وكان المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، قد أعلن أن المملكة العربية السعودية عادت لاستيراد السلع من إيران بعد انقطاع دام سنين.

 



المصدر: RT + "إرنا"