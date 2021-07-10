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إياكم أن تحتفظوا بزيت القلي بعد ظهور هذه العلامات عليه!

يعتبر الزيت من أساسيات المطبخ، وخاصة مع كثرة استهلاك البيوت للأطعمة المقلية، وغالباً تستخدم ربات البيوت الزيت في القلي أكثر من مرة، وهو ما يثير الشكوك حول متى يجب أن تتخلصوا من زيت القـلي.

وللإجابة على ذلك، هناك علامات إذا ظهرت على الزيت فعليك التخلص منه مباشرة، وهي كالتالي:

1- ينصح فى حالة تغير لون الزيت “غامق اللون” أن يرمى.

2- في حالة ترك العنصر الغذائى في الزيت لفترة طويلة.

3- احتراق جزيئات العنصر الغذائي أثناء غليان الزيت .

4- التغير في لزوجة الزيت حيث تصبح عالية نظراً للتغير في جزئيات الزيت.

5- عند ظهور دخان مائل للزرقة على سطح الزيت قبل وصول الزيت إلى درجة حرارة القلي.

6- عندما تظهر رائحة التزنخ أو ظهور رائحة المادة الغذائية في الزيت الذى قلي به.