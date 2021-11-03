إنتاج أكثر من 14 ألف طن من القطن في محافظة الحسكة

أنهى فلاحو محافظة الحسكة جني محصول القطن للموسم الحالي حيث بلغت المساحة النهائية المقطوفة 4585 هكتاراً.



وبين مدير زراعة الحسكة تكليفاً المهندس سعيد الججي أن الكميات المنتجة من المساحة المقطوفة بلغت 14 ألفاً و672 طناً وذلك من مجمل الكمية المقدر إنتاجها في المحافظة للموسم الحالي والبالغة 16 ألفاً و300 طن مشيراً إلى أن انخفاض الإنتاج عما هو مقدر ناتج عن إصابة الحقول بدودة اللوز وتضرر إنتاج بعض المساحات نتيجة الإصابة إضافة إلى تحويل بعض المزارعين أراضيهم المصابة بالحشرة إلى مراع للثروة الحيوانية.



وكانت المساحة المزروعة بمحصول القطن للموسم الحالي بلغت 4800 هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي في المحافظة.