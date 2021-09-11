إليك 4 من تطبيقات تنظيف أندرويد هذه التي تنظف فعلا هاتفك وتجعله أسرع

هناك العديد من التطبيقات التي تعد بتنظيف نظام أندرويد الخاص بنا وتحقيق أداء أعلى وأداء أفضل ، ولكن الحقيقة هي أن القليل منها يقدم حقًا ما يعد به والبعض الآخر يؤدي مهام تؤدي إلى نتائج عكسية بتبطئ الهاتف . دعونا نرى أيهما الأفضل.



الحقيقة هي أن العديد من تطبيقات التنظيف ، ما يتم تنفيذه بشكل أساسي هو التخلص من أعراض المهام الموجودة في ذاكرة الوصول العشوائي ، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية للنظام ، نظرًا لأن أندرويد دائمًا لديه استهلاك مرتفع في هذا الأمر بحيث يكون أداؤه أعلى .



لدى أندرويد طريقة في العمل من خلالها يعرف في جميع الأوقات ما يجب عليه فعله لتحقيق الأداء الأمثل ، بغض النظر عما إذا كانت ذاكرة الوصول العشوائي ممتلئة جدًا أو بها العديد من التطبيقات المفتوحة في ذلك الوقت ، إذا اختلف أي تطبيق ، يمكن أن يؤدي هذا السلوك إلى تبطئ النظام أو حدوث مشاكل مثل التشنجات.



هناك موقف آخر يحدث مع العديد من تطبيقات التنظيف اليوم وهو أنها قادرة على استنزاف البطارية بسرعة كبيرة ، لذلك يجب أن نحاول الحد من هذا التأثير قدر الإمكان. هذه التطبيقات دائمًا في الخلفية ونشطة ، لذا فإن هذه الزيادة في استهلاك الطاقة أمر غير مقبول.



بالطبع ، العملية تكون مفيدة للغاية عن طريق حذف الملفات القديمة أو الملفات غير المرغوب فيها أو حذف البيانات من ذاكرة التخزين المؤقت ، حتى يتمكنوا بلا شك من مساعدة الجهاز على أن يكون أكثر نظافة لتحقيق أداء أفضل. دعونا نلقي نظرة على بعض من تلك التي تعمل بشكل أفضل.



Google Files



قد يكون Google Files الذي يعرف لكونك مدير ملفات ممتازًا ، وليس عبثًا ، فهو الذي يأتي مثبتة مسبقًا على نظام أندرويد قي بعض الهواتف ويظهر عمله الجيد في هذا الصدد.



يحتوي على علامة تبويب بمجرد دخولك تسمى Clean وهي فعالة للغاية والتي ستكون قادرة على اكتشاف كل ما لا يعمل أو يبطئ النظام مثل الملفات غير المرغوب فيها والنسخ المكررة والنسخ الاحتياطية للصور والتطبيقات غير المستخدمة. ثم سنكون نحن من نتحقق مما نريد حذفه.



Norton Clean



هو تطبيق من شركة الأمان Norton الشهيرة الذي يعدون من خلاله بتنظيف هاتفنا الذكي لمنحه أداءً أفضل.



في هذه الحالة ، واحدة من أفضل الميزات فيه هي واجهته ، حيث البساطة . أي أن شيء سنفعله هو في متناول اليد ، لذلك نحن نتحدث عن تصميم بحيث يمكن للمستخدمين ذوي المعرفة الأقل استخدامه بسهولة.

إنه تطبيق قادر على إدخال ذاكرة التخزين المؤقت لتنظيفها ، وسوف يقضي على الملفات غير المرغوب فيها الموجودة في النظام وسيسمح لنا بحذف أي نوع من التطبيقات لم نستخدمه لفترة طويلة بطريقة سهلة للغاية.



All-in-One Toolbox



إنه قادر على تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت لنظام أندرويد ، والملفات المؤقتة التي لدينا ، والملفات التي لم تعد مفيدة لأي شيء وحتى حذف المجلدات التي لديك فارغة داخل هاتفك.



يتيح التطبيق عملية بسيطة ، فنحن نضغط فقط على زر الفحص ثم نختار ما نريد حذفه ونضغط على حذف ، الأمر بهذه السهولة والبساطة.



Droid Optimizer



يعد التطبيق نظامًا مثاليًا لإدارة الهاتف وكل شيء آخر ، لأنه يعرض إحصائيات عن المساحة الفارغة وذاكرة الوصول العشوائي التي تعرض درجة لكل إجراء يعتبره التطبيق ضروريًا حتى نعرف بالضبط ما هو الأكثر أهمية لمنحه لمسة من الانتباه.



من بين الميزات الأخرى المثيرة للاهتمام في التطبيق أنه يمكننا جدولة تنظيف منتظم ، أي وقتما نريد ، بالإضافة إلى السماح لنا بحذف الملفات من ذاكرة التخزين المؤقت ، وحذف الملفات غير المرغوب فيها ، بالإضافة إلى تلك الضرورية وحتى حذفها التطبيقات الموجودة في الخلفية.



هذه هي أفضل التطبيقات على أندرويد في الوقت الحالي لتنظيفها ، مع احترام النظام البيئي لغوغل وعدم الرغبة في التدخل في الأجزاء التي لا تكون فعالة فحسب ، بل يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية ، كما هو الحال في الغالبية العظمى من تطبيقات هذا النوع.



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