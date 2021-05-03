إلقاء القبض على أشخاص يقومون بالنصب والاحتيال باستخدام العملة المزورة في يبرود

ادعى إلى مديرية منطقة يبرود المدعو (س . ب) بإقدام أشخاص مجهولي الهوية على إعطائه مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية مزورة من فئة الخمسة آلاف ثمن أبقار اشتروها منه وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على كل من (م . ن) (م . خ) وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما ، وعثر مع المدعو (م . ن) على مسدس حربي وعثر بحقه على إذاعة بحث أمنية ونشرة شرطية بجرم تهريب .



تم استرداد الأبقار وتسليمها لصاحبها أصولاً وتم حجز السيارة المستخدمة في نقل الأبقار ومازالت التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية عن المتواري ، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات .