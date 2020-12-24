إغلاق معمل لتصنيع الحلويات مخالف للمواصفات الصحية في دمشق

أغلقت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك معملاً لتصنيع الحلويات في نهاية شارع البرج بمنطقة التضامن في دمشق، لأسباب متعلقة بالتراخيص والنظافة العامة كوجود صراصير في العجين.



وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني في محافظة دمشق باسل ميهوب “تم إغلاق المعمل كونه غير مرخص وغير مستوفي لمعايير النظافة وبسبب وجود قذارة عامة”.



وتابع ميهوب “إضافة إلى وجود صراصير بشكل كثيف ضمن العجين المجهز لصنع الحلويات، ووجودها أيضاً في البرادات، ووجود مخلفات جرذان فوق الأطعمة المصنعة وفي أنحاء المعمل.



وأشار ميهوب إلى أنه “تم إغلاق معمل لغلي وترويب اللبن، مقابل كازية نزهة في برزة البلد لمدة غير محددة، كونه غير مرخص وغير مستوفي الشروط الصحية لممارسة المهنة، والعمال لا يرتدون الكمامات، إضافة إلى وجود قذارة عامة ضمن المعمل واستعماله بلاستيك ملون”.



الجدير بالذكر أن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطت في دمشق يوم الأحد محل لبيع السندويش بمخالفة حيازة كمية 7 كيلو غرام من لحم الفروج المفروم مسبقاً، وتم حجز الكمية واُتلِفت على الفور بحضور حائزها بمنطقة بستان الدور.







تلفزيون الخبر