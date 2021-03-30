تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي
عملية تبادل جثث في ريف الرقة.. وقسد تستعين مجدداً بـ “حزب العمال الكردستاني”
في رأس العين.. قتلى باشتباكات بين مجموعتين مواليتين لتركيا
بسبب مشادة كلامية… قتلى وجرحى في صفوف الفصائل المسلحة شمال حلب
الفصائل المسلحة تمنع خروج المدنيين من المعابر الإنسانية لليوم الثالث
سوريا بين أقوى 10 جيوش في العالم من ناحية المدرعات القتالية
مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: سنطالب الدول الغربية والعربية بفك الحصار عن سوريا
جبهة عين عيسى مضبوطة: موسكو تعزّز جهود التسوية مع «قسد»
القانون رقم (13 )... قانون الأحوال المدنية الجديد
تصاعد الاشتباكات بين الفصائل “الكردية” و”التركمانية” شرقي سوريا
باحث عُماني: هناك ترتيبات لمشاركة سوريا بالقمة العربية القادمة

إعفاء مدير مدرسة بسبب إيقافه الدوام إثر أزمة المواصلات

إعفاء مدير مدرسة بسبب إيقافه الدوام إثر أزمة المواصلات

كشفَ مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل عن “إعفاء مدير مدرسة في البسيط لإيقافه الدوام الرسمي إثر عدم وصول المدرسين بسبب أزمة المواصلات، وهذا القرار ينضوي تحت قرار محاسبة للمدير كان قد اتخذ بحقه”.

وقال أبو خليل: وجهت مديرية التربية إلى كل مدارس المحافظة عن إجراءات فورية لتلافي الغيابات الحاصلة في المدارس بسبب أزمة النقل.

وأضاف: على الكادر التدريسي في كل مدرسة الاستعانة بالمدرسين الموجودين فيها إضافة للاستعانة بمدرسين من مدارس أخرى موجودة في نفس منطقة المدرسة التي تسجل غيابات.

وقال: اتبعنا خطة توطين التعليم منذ سنوات، وفي كل مدرسة يوجد حوالي نصف عدد المدرسين الذين يقطنون منطقة المدرسة، ويجب على كل مدرسة اتباع نظام الإدارة الذاتية والعمل على تعويض النقص.

وكان مدير مدرسة الدفلة التابعة لمنطقة البسيط في ريف اللاذقية قد أمر بعودة الطلاب من المدرسة صباح يوم الإثنين بسبب أزمة المواصلات وصعوبة وصول المعلمين إلى مدرستهم.

وقال أبو خليل: عدد طلاب المدرسة 300 طالب و طالبة، ومن المفروض الاستمرار بالعملية التعليمية تحت أي ظرف، ولا يجوز لمدير المدرسة اتخاذ هذا القرار وهو مسؤول عن قراره وسيحاسب عليه.

يذكر أن محافظة اللاذقية تعاني من أزمة مواصلات خانقة ويتم تلافيها عن طريق تسيير باصات من شركة النقل الداخلي ريثما تعود المخصصات على ماكانت عليه.

 



الخبر