إعفاء مدير مدرسة بسبب إيقافه الدوام إثر أزمة المواصلات

كشفَ مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل عن “إعفاء مدير مدرسة في البسيط لإيقافه الدوام الرسمي إثر عدم وصول المدرسين بسبب أزمة المواصلات، وهذا القرار ينضوي تحت قرار محاسبة للمدير كان قد اتخذ بحقه”.



وقال أبو خليل: وجهت مديرية التربية إلى كل مدارس المحافظة عن إجراءات فورية لتلافي الغيابات الحاصلة في المدارس بسبب أزمة النقل.



وأضاف: على الكادر التدريسي في كل مدرسة الاستعانة بالمدرسين الموجودين فيها إضافة للاستعانة بمدرسين من مدارس أخرى موجودة في نفس منطقة المدرسة التي تسجل غيابات.



وقال: اتبعنا خطة توطين التعليم منذ سنوات، وفي كل مدرسة يوجد حوالي نصف عدد المدرسين الذين يقطنون منطقة المدرسة، ويجب على كل مدرسة اتباع نظام الإدارة الذاتية والعمل على تعويض النقص.



وكان مدير مدرسة الدفلة التابعة لمنطقة البسيط في ريف اللاذقية قد أمر بعودة الطلاب من المدرسة صباح يوم الإثنين بسبب أزمة المواصلات وصعوبة وصول المعلمين إلى مدرستهم.



وقال أبو خليل: عدد طلاب المدرسة 300 طالب و طالبة، ومن المفروض الاستمرار بالعملية التعليمية تحت أي ظرف، ولا يجوز لمدير المدرسة اتخاذ هذا القرار وهو مسؤول عن قراره وسيحاسب عليه.



يذكر أن محافظة اللاذقية تعاني من أزمة مواصلات خانقة ويتم تلافيها عن طريق تسيير باصات من شركة النقل الداخلي ريثما تعود المخصصات على ماكانت عليه.





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