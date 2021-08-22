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إعادة 14 مدرسة للخدمة في درعا

أعادت مديرية تربية درعا بالتعاون مع المجتمع المحلي 14 مدرسة للخدمة بعد إعادة تأهيلها من الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب.

و توزعت المدارس على مدرسة تلشهاب للتعليم الأساسي وثانوية دير البخت والمدرسة الخضراء بمدينة درعا مبيناً أن المجتمع المحلي أسهم في إعادة مدرستي الكرك الرابعة والسادسة وثانوية بصر الحرير وثماني مدارس ببلدة صيدا للخدمة.
وجار العمل  على إعادة تأهيل خمس مدارس من موازنة مديرية التربية وإعلان مناقصة لأربع أخرى من موازنة إعادة الإعمار مبيناً أن لدى المديرية نحو 103 مدارس بحاجة لترميم جزئي يتم الآن العمل حالياً في 20 منها.

يشار إلى أنه منذ عام 2018 حتى تاريخه تمت إعادة نحو 96 مدرسة للخدمة في درعا بعد إعادة تأهيلها.