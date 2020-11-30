إصابة بايدن في قدمه

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" أمس، أنه أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه.



وتابع مكتب بايدن في بيان مقتضب أن الحادث وقع، وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب "78 عاما" كإجراء احترازي.



ومن المقرّر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستوريّة في 20 كانون الثاني، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة.



وكانت دعاوى حملة ترامب قد قوبلت بالرفض بالفعل في دوائر قضائية بأماكن أخرى لعدم وجود أي دليل يثبت حدوث تلاعب واسع، وهو ما يتوافق الخبراء على عدم حدوثه.