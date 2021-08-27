إردوغان: "طالبان" عرضت علينا تشغيل مطار كابول

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة، عن تقديم حركة "طالبان" عرضاً لبلاده من أجل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول.



وجاء ذلك في مؤتمر صحافي، بإسطنبول، قبيل مغادرته إلى البوسنة والهرسك في إطار زيارة رسمية تشمل الجبل الأسود.



وأكد إردوغان أن تركيا لن تطلب إذن "أحد حيال الاتصالات المحتملة مع طالبان"، لافتاً إلى أن "لدى طالبان عروض لنا بخصوص تشغيل مطار كابول، ولم نتخذ قراراً بعد بهذا الصدد".



والرئيس التركي شدد على أنه "سيعلن موقف بلاده من أفغانستان بعد تشكيل الحكومة".



ودان إدوغان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار كابول، أمس الخميس، مشيراً إلى أن قيام "داعش" بهذه الخطوة في هذه المرحلة يكشف مدى خطورة هذا التنظيم في المنطقة والعالم.



وتابع قائلاً أن تركيا تواصل إجلاء جنودها من أفغانستان وستستكمل ذلك في أسرع وقت.



وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول إلى 90 قتيلاً والإصابات إلى 150.



وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليّته عن التفجيرين اللذين أوقعا عشرات القتلى، بينهم 13 جندياً أميركياً، قرب مطار كابول.