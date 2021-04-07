فيما كانت أصوات الكادر الصحي تتعالى محذرة من سيناريو قد لا تحمد عقباه فيما لو بقي الحال على ما هو، كان القرار الحكومي يدفع نحو مزيد من التريث في اتخاذ أي إجراء، حتى جاءت القرارات الأخيرة المتعلقة بإيقاف الدوام في الجامعات والمدارس وبعض الجهات العامة. تريث لم يبرر علمياً، خاصة وأن حزمة إجراءات  العام الماضي الواسعة نفذت ولم تكن البلاد قد سجلت آنذاك أي إصابة بالفيروس.

ليست سوريا وحدها، التي تجد نفسها حالياً في مواجهة خيارين أحلاهما مر، فمعظم دول العالم خاضت خلال الأشهر القليلة الماضية نقاشاً عميقاً أفضى إلى اعتماد خيار الإغلاق العام والجزئي في دول عديدة، وإلى اتباع سياسة “مناعة القطيع” في دول أخرى، لكن في الحالة السورية لا يبدو الخيار سهلاً، فمن جهة يعاني النظام الصحي من ضعف شديد جراء تأثيرات سنوات الحرب والحصار، وتالياً فهو غير قادر على تحمل أعباء إضافية مع أي تصاعد جديد لمنحى الإصابات.

ومن جهة ثانية فإن البلاد تشهد تدهوراً اقتصادياً منذ أكثر من عام ونصف العام جعل أكثر من 90% من السكان يعيشون فقراً تختلف شدته بين يوم وآخر، وعليه فإن أي توجه حكومي لإغلاق البلاد يعني عملياً زيادة معاناة أسر كثيرة، لاسيما في ظل غياب شبكة حكومية فاعلة للحماية الاجتماعية.

إجراءات بلا تقييم





مع أن البلاد لم تكن قد سجلت آنذاك أي إصابة، إلا أن الحكومة السابقة فضلت مع بدايات انتشار الفيروس عالمياً تطبيق جملة إجراءات استباقية سعت من خلالها إلى تحقيق هدفين، الأول الحد محلياً من أي انتشار محتمل للفيروس المرعب، لاسيما في ظل الضبابية التي كانت تحيط بأسباب انتشاره وتطوره كوباء عالمي. والهدف الثاني هو إعطاء الفرصة للنظام الصحي المنهك لترميم ما يمكنه من مواجهة تبعات الفيروس، وتفادي سيناريوهات دول كانت تعتد بتقدم نظامها الصحي فوجدت نفسها مع انفجار الإصابات مضطرة للمفاضلة بين أبنائها بالحياة والموت.

إذ خلصت دراسة أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدراسة صلاحية المستشفيات والمراكز للقيام بوظائفها وذلك بنهاية شهر أيلول من العام 2018 إلى أنه من بين 111 مستشفى عاماً خضع للتقويم كان هناك 57 مستشفى تعمل بالكامل أي ما نسبته 57%، و28 مستشفى كانت تعمل بشكل جزئي وتعاني نقصاً في العاملين أو المعدات أو الأدوية أو أضراراً في المباني مشكلة بذلك نسبة وقدرها 25%، وكان هناك 26 مستشفى غير عاملة أي ما نسبته 24%. ومن بين 1807 مراكز خضعت للتقويم كان هناك 829 مركز عامل بنسبة 46%، و360 مركز تعمل بشكل جزئي مشكلة نسبة وقدرها 20%، وكان هناك آنذاك ما يقرب من 618 مركز غير عاملة وهي تشكل ما نسبته 34% من إجمالي عدد المراكز الصحية.

ورغم عدم توفر بيانات دقيقة تتيح إجراء تقييم موضوعي لنتائج تلك الإجراءات في ظل غياب دراسة حكومية ترصد نتائج تلك التجربة، إلا أنه يمكن القول إن الخطوات المتخذة، وإلى جانب التراجع الكبير في حركة القدوم خلال سنوات الحرب، حققت نوعاً ما الهدفين السابقين، لكنها في المقابل تسببت بخسائر اقتصادية تباينت التقديرات غير الرسمية حول حجمها وخطورتها، فضلاً عن معاناة أسر كثيرة فقدت مصدر رزقها أو عجزت عن الوصول إلى تأمين احتياجاتها الرئيسية، وأولها الغذاء.

وهذا ربما ما دفع الحكومة الحالية إلى التريث في تكرار تجربة الإغلاق الجزئي، أو حتى التفكير بخطوات تذكر المواطنين بإجراءات العام الماضي كإغلاق المدارس والجامعات لفترة محدودة، وهو القرار الذي جاء متأخراً رغم الأصوات العلمية المطالبة بذلك(أثناء تقديم المادة للنشر صدر قرار بوقف العملية التعليمية وتقديم امتحانات الصفوف الانتقالية).

الموقف الحكومي المشار إليه آنفاً، استند فقط على استنتاجات عامة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص من دون أن تكون هناك دراسات معمقة تبحث في طبيعة التأثيرات التي نجمت عن تطبيق تلك الإجراءات على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتقدم إجابات على أسئلة كان من البديهي طرحها من قبيل: ما تقديرات خسائر الاقتصاد السوري جراء عملية الإغلاق السابقة؟ ما عدد الأسر التي فقدت مصدر دخلها أو جزءاً منها خلال تلك الفترة؟ ما عدد الإصابات التي كان يمكن أن تحدث فيما لو لم تتخذ تلك الإجراءات؟ وهل ما جرى فعلاً من خطوات لتحديث تجهيزات المستشفيات كان يستلزم إغلاق البلاد؟ وغير ذلك.