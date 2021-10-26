أوزبكستان: شوكت ميرضيويف رئيساً للبلاد بنسبة 80.1% من الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان، اليوم الإثنين، فوز الرئيس الحالي للجمهورية، شوكت ميرضيويف، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 80.1% من الأصوات.



ووفقاً للبيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية، فقد شارك 16 مليون 212 ألف 343 شخصاً في الاقتراع.



يذكر أنّ الإقبال على الانتخابات الرئاسية السابقة في كانون الأول/ديسمبر 2016 بلغ حوالي 18 مليون شخص في التصويت، وقد فاز ميرضيويف آنذاك بنسبة 88.61% من الأصوات.



وخلال اتصال هاتفي، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف على فوزه الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



وميرضيويف، الذي ينحدر من أصول أوزبكية، ولد في 24 تموز/يوليو 1957 في بلدة زمين بمنطقة جيزاخ في عائلة طبيب. وتخرج في عام 1981 في معهد طشقند لمهندسي الري والمكننة الزراعية، بعد أن حصل على شهادة تخصص كمهندس ميكانيكي. كما يحمل لقباً علمياً بدرجة دكتوراه في العلوم التقنية، ومرتبة أستاذ جامعي مشارك.



بدأ حياته المهنية في عام 1981 في معهد طشقند لمهندسي الري والمكننة الزراعية، وعمل كباحث مبتدئ، ومحاضر أول، وأستاذ مشارك، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.



في عام 1990، تمّ انتخابه نائباً للمجلس الأعلى للجمهورية. وفي عام 1992، تم تعيينه حاكماً (رئيس الإدارة) لمنطقة ميرزو أولوغبيك في مدينة طشقند. وفي 1996-2001 كان يعمل حاكماً لمنطقة جيزاخ، وفي 2001-2003 حاكماً لمنطقة سمرقند.



وتمت الموافقة على تعيين ميرضيويف رئيساً للوزراء في أوزبكستان في عام 2003 وثلاث مرات أخرى - في 2005 و2010 و2015 - بعد أن تمت الموافقة على ترشيحه إلى هذا المنصب من قبل غرفتي المجلس الأعلى أي البرلمان.



وميرضيويف متزوج ولديه إبن واحد وابنتان وستة أحفاد.