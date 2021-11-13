أهالي بلدة الصبحة بريف دير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)

احتجاجاً على الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ضدهم تظاهر أهالي بلدة الصبحة بريف دير الزور الغربي اليوم مطالبين الميليشيا بالإفراج عن أبنائهم المختطفين لديها.



وذكرت مصادر محلية أن المتظاهرين قطعوا الطريق العام للبلدة بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على مداهمة منازلهم واختطاف سيدة وزوجها والمطالبة بالإفراج عن جميع المختطفين.



يشار إلى أن الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا (قسد) بريفي دير الزور والحسكة خرجوا على مدى الأشهر الماضية بالعديد من المظاهرات المنددة بممارسات ميليشيا (قسد) التي كانت تقوم بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين.