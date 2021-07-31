أعراض الجلطة القلبية.. انتبه لها
الجلطة القلبية تصيب الرجال والنساء والكبار والصغار. لذلك يبحث الكثير عن أعراض الجلطة القلبية. فما هي أعراض الجلطة القلبية؟
– انتفاخ في القدمين والساقين من دون سبب واضح، وهذا دليل على وجود خلل في عمل القلب.
– الإحساس بثقل شديد واحتقان في أعلى الظهر كما لو أن هناك وزناً كبيراً يرخي بثقله على الكتفين وأعلى الظهر.
– فقدان الوعي، وهذا دليل على قرب حصول جلطة قلبية أو جلطة دماغية، ولذلك يجب التوجه فوراً إلى قسم الطوارئ في المستشفى.
– الإحساس بتعب مزمن وإرهاق شديد، وهذا مؤشر قوي على قرب حدوث الجلطه القلبية.
– ألم متكرر وقوي في الرأس، مترافق مع دوار.
– الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.