أعراض الجلطة القلبية.. انتبه لها‏

الجلطة القلبية تصيب الرجال والنساء والكبار والصغار. لذلك يبحث الكثير عن أعراض الجلطة القلبية. فما هي أعراض الجلطة القلبية؟



– انتفاخ في القدمين والساقين من دون سبب واضح، وهذا دليل على وجود خلل في عمل القلب.



– الإحساس بثقل شديد واحتقان في أعلى الظهر كما لو أن هناك وزناً كبيراً يرخي بثقله على الكتفين وأعلى الظهر.



– فقدان الوعي، وهذا دليل على قرب حصول جلطة قلبية أو جلطة دماغية، ولذلك يجب التوجه فوراً إلى قسم الطوارئ في المستشفى.



– الإحساس بتعب مزمن وإرهاق شديد، وهذا مؤشر قوي على قرب حدوث الجلطه القلبية.



– ألم متكرر وقوي في الرأس، مترافق مع دوار.



– الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.