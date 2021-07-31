دمشق توافق على إعادة تطبيق اتفاق التسوية السابق في "درعا البلد"
الخروقات والاستفزازات تتزايد.. هل سيتواجه الروس والأتراك في إدلب؟
المقداد لوفد إيراني: العلاقات السورية الإيرانية أصبحت نموذجاً يحتذى في كل المجالات
الجيش يستهدف مجموعات مسلّحة في "درعا البلد"
يوم طويل من الاجتماعات في درعا: الدولة تُصر على دخول كامل للجيش
الصراع على الهوية بين الدين والقومية
مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
توتّر متجدّد بين «قسد» ودمشق: أنقرة تمهّد لعمل عسكري شمالاً
وحدات الجيش تواصل انتشارها في درعا تنفيذا لـ"اتفاق المصالحة"
المقداد : الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا في مختلف المجالات
أزمة المياه في الحسكة تنذر بالأمراض والأوبئة
الأسد لمبعوث بوتين: سوريا تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين
المقداد:على بعض الدول الكف عن تسييس قضية عودة اللاجئين السوريين
انطلاق الاجتماع المشترك السوري الروسي حول عودة اللاجئين والمهجرين
الرئيس التونسي يجمد عمل البرلمان ويعفي رئيس الحكومة من منصبه

أعراض الجلطة القلبية.. انتبه لها‏

الجلطة القلبية تصيب الرجال والنساء والكبار والصغار. لذلك يبحث الكثير عن أعراض الجلطة القلبية. فما هي أعراض الجلطة القلبية؟

– انتفاخ في القدمين والساقين من دون سبب واضح، وهذا دليل على وجود خلل في عمل القلب.

– الإحساس بثقل شديد واحتقان في أعلى الظهر كما لو أن هناك وزناً كبيراً يرخي بثقله على الكتفين وأعلى الظهر.

– فقدان الوعي، وهذا دليل على قرب حصول جلطة قلبية أو جلطة دماغية، ولذلك يجب التوجه فوراً إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

– الإحساس بتعب مزمن وإرهاق شديد، وهذا مؤشر قوي على قرب حدوث الجلطه القلبية.

– ألم متكرر وقوي في الرأس، مترافق مع دوار.

– الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.