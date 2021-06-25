أسعار شراء التبغ من الفلاحين لموسم 2021-2022

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم 2021-2022، وتكليفها إصدار القرار اللازم بهذا الشأن وذلك وفقاً للآتي:



شك البنت 4500 ليرة/كغ

التنباك 3520 ليرة/كغ

البصما 5300 ليرة/كغ

بريليب 4500 ليرة/كغ

برلي 3400 ليرة/كغ

كاتريني 4500 ليرة/كغ

فرجينيا 3900 ليرة/كغ.



ويأتي ذلك تقديراً لجهود المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة محصول التبغ والتركيز على زراعة بعض الأصناف.