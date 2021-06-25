أسعار شراء التبغ من الفلاحين لموسم 2021-2022

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم 2021-2022، وتكليفها إصدار القرار اللازم بهذا الشأن وذلك وفقاً للآتي:

شك البنت   4500 ليرة/كغ
التنباك      3520 ليرة/كغ
البصما       5300 ليرة/كغ
بريليب      4500 ليرة/كغ
برلي          3400 ليرة/كغ
كاتريني     4500 ليرة/كغ
فرجينيا     3900 ليرة/كغ.


ويأتي ذلك تقديراً لجهود المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة محصول التبغ والتركيز على زراعة بعض الأصناف.