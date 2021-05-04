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أسعار الذهب ترتفع بنحو 4 آلاف ليرة

ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المحلية، الاثنين، 4 آلاف ليرة سورية، ليسجل الغرام (عيار 21) 144 ألف ل.س، و(عيار 18) 123,429 ل.س، وفقاً لنشرة الأسعار الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وكان سعر الذهب استقر، مطلع الأسبوع الحالي، على 140 ألف ليرة للغرام (عيار 21)، بينما سجل سعر غرام الذهب (عيار 18) نحو 120 ألف ليرة.
 ووصل سعر غرام الذهب محلياً إلى أعلى نقطة سعرية له في 18 آذار 2021، حيث سجّل حينها 230 ألف ليرة، ثم عاود انخفاضه بعد ذلك، ليوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي أن الانخفاض سببه تراجع الدولار في السوق الموازية.

وارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020، حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ل.س مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ل.س خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.