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أرمينيا: سقوط عدة قتلى في القتال الحدودي 16 نوفمبر

أعلنت سلطات أرمينيا، عن سقوط ستة قتلى في الاشتباكات التي وقعت يوم 16 نوفمبر على الحدود الأرمنية – الأذربيجانية.

في 14 نوفمبر الجاري، أعلنت أرمينيا وأذربيجان، عن تبادل لإطلاق النار بين قواتهما في إحدى المناطق عند الحدود بين الدولتين.
وذكرت وزارة دفاع أرمينيا، أن العسكريين الأرمن أحبطوا محاولات الجيش الأذربيجاني التوغل في المنطقة المذكورة.

من جانبها، حملت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمنية المسؤولية عن "محاولة تدبير استفزاز جديد بهدف تصعيد التوترات عند الحدود في مقاطعة لاتشين".

 



المصدر: وكالات