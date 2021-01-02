أرملة ياسر عرفات تفجر مفاجأة..!

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "سهى عرفات" أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أن زوجها "أبو عمار مات مسموماً بشكل مؤكد، ولكن ليس على يد إسرائيل".



وأشارت إلى أن الجميع ظنوا بأن "إسرائيل هي المسؤولة عن اغتياله"، ولكنها لا تعتقد أن ذلك صحيح، لأن "الفلسطينيين هم جيران للإسرائيليين وكذلك لا يوجد أي أدلة على ذلك"، مضيفة: "أحد الفلسطينيين هو المسؤول عن اغتيال عرفات".



وذكرت أنها "تدعم عملية السلام وتدعم اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل والإمارات، والبحرين والمغرب"، مؤكدة وجود "علاقات جيدة تربطها مع شخصيات إسرائيلية".