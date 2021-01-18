أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية لحي الشاغور الدمشقي

قامت محافظة دمشق بتركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في شوارع حي الشاغور الجواني، في العاصمة دمشق، وذلك في إطار التوجه نحو الاعتماد على الطاقة البديلة بإنارة الشوارع.



حيث قام مكتب التنمية المحلية بالمحافظة بالتعاون مع لجنة التنمية المحلية في حي الشاغور الجواني، بتركيب 35 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية، في شوارع باب الحديد والصمادية والياغوشية والخضيرية وزقاق البرغل ونزلة الشماعين إضافة إلى مركز نشاطات الأطفال بالحي.



بدورها، مديرة مكتب التنمية المحلية، المهندسة أريج ماشي، علقت على المبادرة، مؤكدة أهمية استثمار الطاقات المتجددة التي تسهم بتوفير الكهرباء والحصول على إنارة دون تكلفة.



وأشارت ماشي إلى قيام اللجنة أيضاً بأعمال تأهيل الحديقة في الحي وزراعتها بالأشجار، وتنظيف ملجأ الإصلاح، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وأعمال الدهان وزراعة الأشجار المثمرة والزينة في شارع حسن الخراط، وتنظيف باب الحديد الأثري.



وختمت مديرة مكتب التنمية المحلية، لافتة إلى أنه تم تأهيل مبنى بمساحة 65 متراً وتجهيزه ليكون مركزاً لنشاطات الأطفال يستقبل الأطفال من عمر 3 سنوات لغاية 5 سنوات صباحاً من الساعة الثامنة وحتى الثانية ظهراً.



تجدر الإشارة إلى أن أحياء دمشق تشهد تقنيناً كهربائياً يصل في بعض المناطق إلى 4 ساعات قطع مقابل 2 وصل، وسط آمال بأن تحل الطاقة الشمسية أزمة الطرقات المظلمة خلال التقنين، وبأن يتم اعتمادها بمعظم الشوارع.