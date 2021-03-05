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«مايكروسوفت» تمنح مستخدميها 15$!

كشفت شركة مايكروسوفت عن إدخالها أداة جديدة، تعتبر محورية، من أجل زيادة فعالية سطح المكتب في "ويندوز 10".


ووفق بيان الشركة، فإن مايكروسوفت ستجعل البرنامج الخاص بها "Power Automate Desktop" متاحاً للجميع، بعدما كان مقتصراً فقط على مستوى المؤسسة، وذلك بهدف إنشاء آلية عمل خاصة بسطح المكتب.

وبحسب البيان، أن «البرنامج يخدم مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز 10"».

ويعمل البرنامج على أتمتة العمليات الآلية الخاضعة للإشراف، ما يساهم بتسريع عمليات المعالجة في الجهاز، وفق مانشره موقع "#techcrunch" المتخصص بالتكنولوجيا.

ويتضمن البرنامج 370 عملية إجراء مصممة بشكل مسبق تساعدك في إنشاء التدفقات عبر التطبيقات المختلفة.

وحول السر في هذا التطبيق، قالت الشركة إنه «يكمن في قدرته على السماح بإنشاء البرامج النصية الخاصة بالمستخدم بهدف أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت».

وخلال الاسابيع المقبلة، يستطيع المستخدمين الذين يرغبون في تجربة برنامج "Power Automate Desktop"، تحميله من موقع "مايكروسوفت" الرسمي، لكنه في المقابل سيصبح البرنامج جزءاً من المشغل الشهير "ويندوز 10".

واعتبر الموقع أن تقديم البرنامج مجاناً، من قبل شركة مايكروسوفت، بمثابة منح مبلغ 15 دولاراً لكل مستخدم لديها يستفيد من "ويندوز_10".