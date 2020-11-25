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«تويتر» ينشر خاصيته الناجحة في الانتخابات الأمريكية

يبدو أن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يخطط لتوسيع الخاصية التي أطلقها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولقيت إشادة كبيرة على مستوى العالم.

وقبل أسابيع، بدأ "تويتر" بإظهار تحذيرات بجانب التغريدات التي "قد تتضمن معلومات مضللة"، بشأن الانتخابات الأمريكية ونتائجها.

موقع "ذا فيرج"، قال إن: «"تويتر" يخطط الآن لتوسيع هذه التحذيرات لتشمل كل المجالات، حيث سيقوم الموقع في تحذير أي مستخدم يحاول الإعجاب بتغريدة مضللة».

وذكر المصدر أن هذه الخاصية سيجري طرحها هذا الأسبوع في مختلف بقاع العالم، مضيفاً: "ستستهدف في البداية الموقع على الويب وأجهزة آي أو إس. على أن تتوفر في أندرويد خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضحت الشركة لموقع "ذا فيرج"، أن إضافة خاصية التحذير "قللت التغريدات المقتبسة من معلومات مضللة بنسبة 29 بالمئة".

وتأتي هذه الخطوات في وقت تواصل فيه مختلف شبكات التواصل الاجتماعي مساعيها لمحاربة المعلومات المغلوطة والمنتشرة بشكل كبير عبر منصاتها.