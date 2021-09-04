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«الرئاسي» الليبي يدعو إلى وقف اشتباكات طرابلس

دعا المجلس الرئاسي الليبي، يوم أمس الجمعة، إلى وقف كافة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، وعودة القوات إلى ثكناتها.

ونشر المجلس، بياناً أمس الجمعة، طالب فيه رئاسة الأركان العامة باتخاذ «الإجراءات الفورية» حيال آمري تلك القوات، وممارسة ما يخوله لها القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف.

ودعا المدعي العام العسكري للتحقيق مع آمري تلك القوات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً للقوانين المعمول بها.

وأكد أنه على كافة الوحدات العسكرية والأمنية، ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق.

وأضاف: «لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث، وأي تصرف بالمخالفة لهذه البلاغات يعتبر جريمة يعاقب عليها قانوناً نظراً لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على أمن وسلامة المواطن».

وشهدت طرابلس، في وقت مبكر من يوم أمس الجمعة، اشتباكات مسلحة بين فرقة «اللواء 444 قتال»، وقوة «دعم الاستقرار» التابعتين للسلطات الليبية.

ومن جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء تلك الاشتباكات.