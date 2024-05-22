ضبط 2360 كغ كونسروة فاسدة في ريف دمشق

بمتابعة يومية من قبل جهاز حماية المستهلك بريف دمشق في ضبط المخالفات الموجودة ومعالجة شكاوي المواطنين , قام عناصر الرقابة بضبط معمل كونسروه في منطقة عربين يحتوي على 4 براميل زيتون أسود تحتوي على حشرات وديدان بالإضافة إلى طبقة سميكة من العفن ذات الرائحة الكريهة وعشرة براميل من دبس البندورة متغيرة اللون ويوجد عليها فقاعات ناتجة عن التخمر والتعفن وجميعها لا يوجد عليها أي مواصفات .



كما ضبط عناصر الرقابة معملاً لصناعة الكونسروه في منطقة السيدة زينب حيث تبين بعد القيام بجولة تفتيشية على المواد الموجودة داخل المعمل وجود ثلاثة براميل بوزن إجمالي 120 كغ من مادة الفطر تحتوي على حشرات وديدان .



تم حجز الكميات لإتلافها أصولاً واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 .