إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في برج حمود!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في منطقة برج حمود بالعاصمة اللبنانية بيروت، وتدخل الجيش اللبناني للعمل على تطويق الإشكال.

وانتشر في وقت سابق فيديو آخر يظهر عددا من الشبان يستقلون الدراجات النارية في منطقة برج حمود، مطالبين عبر مكبرات الصوت السوريين بإخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل قبل نهار الجمعة، حيث قال أحد الشبان عبر مكبر الصوت: “إلى جميع السوريين في برج حمود إخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل قبل يوم الجمعة وقد أعذر من أنذر”.

وفي المنطقة نفسها وقبل أيام انتشرت عدة مقاطع مصورة تظهر تعرض اللاجئين السوريين للضرب من قبل مجموعة من الشبان قيل أنهم تابعون لحزب “القوات”.

وتأتي هذه الأحداث بعد مقتل مسؤول في حزب “القوات” باسكال سليمان وتوقيف سوريين مشتبه بتورطهم في تنفيذ الجريمة.