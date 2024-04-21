القبض على أربعة من متعاطين ومروجين في اللاذقية

من خلال البحث عن المطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية بعد إعداد الكمين اللازم من إلقاء القبض على المدعو (حيدر .ع) أثناء قيادته لدراجة نارية ضمن مدينة اللاذقية وذلك لإقدامه على حيازة وتعاطي وترويج مادة الهيروئين المخدر، وعثر بحوزته على خمسة قصاصات ورقية تحتوي مادة الهيروئين المخدر وظرف حبوب دوائية مخدرة تمت مصادرتها وحجز دراجته النارية، وبتدقيق وضعه تبين وجود إذاعة بحث ونشرة شرطية حبس ثلاث سنوات،وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه بالاشتراك مع أشخاص متوارين.

وفي سياق آخر تمكن الفرع أيضاً بعد إعداد الكمين اللازم من إلقاء القبض على كل من المدعوين (صلاح.ا) وابنه (سليم) و(علي. ا) ضمن المدينة وتبين أن المدعو (صلاح) بحقه طلب بجـ.رم مصدر حشيش وحبوب مخـ.درة وبتحري منزل المقبوض عليه (صلاح) عثر على كيس يحوي حبوب الكبتاغون المخـ.درة وأدوات تعاطي وقطعة حشيش مخـ.در وحبوب دوائية مخـ.درة تمت مصادرتها مع سـ.واطير حديدية وبالتحقيق معهم اعترف المقبوض عليه (صلاح) بحيازة وتعاطي وترويج مادة الهيروئين والحشيش والحبوب المخـ.درة ضمن منزله ، واعترف ابنه (سليم) والمدعو(علي) بتعاطي الحشيش والحبوب الدوائية المخـ.درة بالاشتراك مع أشخاص متوارين.

الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.



وزارة الداخلية السورية