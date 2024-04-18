18-04-2024
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الملك السعودي وولي عهده بمناسبة ذكرى الجلاء
تلقى الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجلاء.
وأعرب الملك سلمان للرئيس الأسد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية اطراد التقدم والازدهار.
كما تلقى الرئيس الاسد برقية تهنئة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر فيها للرئيس الأسد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، متمنياً لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية المزيد من التقدم والازدهار.
وكالة واس
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