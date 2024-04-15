المركز الوطني للزلازل : المؤشرات لاتدل على حدوث زلزال قوي

اوضح مدير عام المركز الوطني للزلازل الدكتور رائد أحمدان المؤشرات الحالية لا تدل على احتمالية حدوث زلزال قوي أو كبير في مساحة القطر، بما فيها لبنان والمنطقة شمال #فلسطين، وحتى في الوسط التركي القدور المسجلة ليست بالدرجة التي تشير إلى إمكانية حدوث زلزال بقدر 6 درجات على المدى القريب، لكن هناك بؤر لزلازل مستقبلية مثل بؤرة شمال #اللاذقية وشمال شرق لواء اسكندرون وكذلك منطقة أضنة التركية وبدرجة أقل شمال فلسطين وجنوب لبنان وعلى المدى المتوسط.

فيما منطقة شمال اللاذقية والاسكندرون وأنطاكيا نشطة، بينما نشاط القسم السوري واللبناني أضعف مما هو عليه في لواء اسكندرون الذي يتصف بنشاط أضعف مما هو عليه في وسط تركيا