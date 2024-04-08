الخطة السرية لـ ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا!

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشكل سري إنه يعتقد أنه يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا عن طريق الضغط على كييف للتخلي عن بعض الأراضي، وفقًا لمصادر مطلعة على خطته التي تحدثت مع صحيفة “واشنطن بوست”.

بعض خبراء السياسة الخارجية يرى أن مقترح ترامب سيكافئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتجاهل انتهاك الحدود الدولية بالقوة.

تشمل خطة ترامب دفع أوكرانيا للتخلي عن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الحدودية لروسيا، حسب المصادر التي ناقشت الأمر معه أو مع مستشاريه بشكل سري.

هذا النهج، الذي لم يسبق الإبلاغ عنه، سيكون مغايرًا تمامًا لسياسة الرئيس الحالي جو بايدن، التي تركز على الرد على الهجمات الروسية وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ترامب، المرشح المفترض للحزب الجمهوري، يتباهى بقدرته على التفاوض على اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا انتخب، ولكنه يرفض تحديد كيف سينهي الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.

خارج منصبه، قام ترامب بضغوط على الجمهوريين في الكونغرس لمقاومة زيادة الدعم الأميركي لجهود الحرب في أوكرانيا.

وإذا عاد إلى البيت الأبيض، فإن نفوذه سيوسع بشكل كبير في تطبيق هذا الأمر.

تم مناقشة خطة ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا في نوفمبر الماضي في واشنطن، في اجتماع بين شخصيات من اليمين الوسط في السياسة الخارجية ووفد من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وفقًا للصحيفة.



سكاي نيوز عربية